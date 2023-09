desabafo

Andressa Urach dispara: ‘Eu gosto de sexo e é uma escolha me prostituir’ "Eu gosto de sexo e é uma escolha me prostituir. Ao invés de ir pra balada e ficar com alguém de graça, eu saio e ganho pra isso. Não é algo que eu digo pra alguém fazer a mesma coisa", disparou