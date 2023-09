Sergio Marone desmente que deixará de ser ator. "Fora de contexto"

Ao contrário das notícias que foram veiculadas nos últimos dias, Sergio Marone nega que esteja se aposentando da carreira artística. De acordo com o ator, "a afirmação foi retirada do contexto de uma declaração mais completa".

"Posso voltar a fazer novelas, sim, se houver convite para um trabalho especial. Só não é o foco no momento, porque tenho trabalhado em projetos na linha de shows, como apresentador", afirmou ao Correio, explicando que parar cerca de 10 meses para estar em uma novela precisa ser por algo muito especial. "Na TV, ser comunicador tem sido o foco e eu venho apresentando ideias para uns players que podem produzi-las", acrescentou o intérprete de personagens como Ricardo Montana, de Apocalipse, e Ramsés de Os dez mandamentos, ambas na Record.

Sergio reforça que ser apresentador é uma paixão. "A vontade sempre existiu e eu tive oportunidades. Apresentei Miss Brasil, na Band, o Hoje em Dia substituindo César Filho e Dancing Brasil, com a Xuxa, na Record, além do Florestabilidade, no Canal Futura. Apresentar permite maleabilidades de agendas, é perfeito para conciliar com os trabalhos paralelos que desempenho", explica o ator, que se voltou para o empreendedorismo ao lançar uma linha própria de dermocosméticos chamada Tukano, com produtos veganos para o tratamento da pele masculina.

Crédito: Munir Chatack/Record. Ator Sergio Marone como Ramsés em cena da novela Os dez mandamentos. (foto: MunirChatack/Record)

Ecossexual

Envolvido há anos com a causa do meio ambiente, o ator, apresentador e empresário de 42 anos movimentou a web ao se declarar ecossexual, um termo novo que gerou muitas dúvidas e especulações. Divertindo-se com a repercussão, Sérgio explica que a ecossexualidade não significa "fazer sexo com plantas", mas trabalhar uma "conexão maior com a natureza" e ser "reenergizado" por ela a ponto de sentir um "prazer quase sexual".

"Apreciar o ato de abrir a janela e tomar uma brisa na cara, aproveitar esse paraíso que a gente vive de forma consciente e responsável, acho isso muito sexy. Eu acredito nessa sexualidade", explicou ele à reportagem, diretamente de Morro de São Paulo, um balneário na Bahia. "Para mim, nada é mais broxante que uma pessoa que sequer pensa em reciclar o próprio lixo", ponderou.

Jesus Kid (foto: Grafo Audiovisual/Divulgacao)



Engajamento



Marone, contudo, reconhece que a declaração foi uma forma de trazer essa abordagem sexual para "furar a bolha", uma estratégia. "Eu queria falar de forma sexy sobre ecologia para atrair pessoas que não lidam com isso. Apesar de haver um sentimento genuíno no que falei, foi também uma jogada de marketing que penetrou em diversos veículos a marca que eu defendo. Minha empresa era um bebê ainda engatinhando que ganhou uma proporção muito boa", confessou o bonitão, que também conquistou fama por postar os famosos "biscoitos" nas redes sociais.

"A gente sabe o que as pessoas gostam nas redes sociais, então a gente oferece o conteúdo que engaja, mas de forma elegante e sutil. Não tenho o hábito de enviar nudes, não há imagens comprometedoras para serem vazadas, esse não é o meu perfil", garantiu. Sergio alega que posta fotos e vídeos de sunga, e fico espantado como reverbera, mas encara de forma positiva.

"Não é nada de agora, sempre foi orgânico na minha trajetória, de forma controlada e dosada. Fiz o antigo Paparazzo, campanhas de cueca, fiquei pelado no filme Jesus Kid... Mas não é algo gratuito ou ofensivo", finaliza o ator, que está em turnê com o espetáculo Eu te amo, baseado na obra de Arnaldo Jabor, e poderá ser visto no palco, pelo público de Brasília, em 7 e 8 de outubro.

Sergio marone tolha banho (foto: Reprodução/Instagram )