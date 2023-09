Fernanda Keulla, apresentadora, assustou os fãs nesta quarta-feira (27). A ex-BBB compartilhou cliques em um hospital, visivelmente abatida. Na legenda do post, ela explicou a situação.

"Oi, sumida! Gente, devido a uma queda brusca de imunidade, estou tratando uma infecção resistente a antibióticos no hospital, por orientação médica", começou ela.

"Estou bem, não se preocupem e estou tirando esse tempo para me cuidar com apoio da minha família e dos meus amigos. Conto com as boas energias de vocês", concluiu.

Conhecida no BBB13, Fernanda Keulla chocou os fãs ao revelar o que fez com o prêmio do reality global.

O post Abatida, Fernanda Keulla revela motivo de internação foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.