Chegou outubro e com ele atualizações nos catálogos dos principais streams de filmes e séries. Netflix, Prime Vídeo, HBO Max e Disney Plus divulgaram a lista de lançamentos do mês de outubro, que vem com um gosto especial de terror em homenagem ao Dia das Bruxas.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

1/10: Jojo's bizarre adventure: golden wind;

1/10: Sonic 2: o filme;

1/10: Hunter x Hunter (temporadas 1 a 6);

1/10: Superbad - é hoje;

1/10: Alguém avisa?

1/10: Meninas malvadas;

1/10: True blood (temporadas 1 a 7);

4/10: Beckham;

5/10: Lupin (parte 3);

6/10: Jogo justo;

6/10: A bailarina;

7/10: Strong girl nam-soon;

9/10: Ilhados com a sogra;

11/10: Pacto de silêncio;

12/10: A queda da casa de Usher;

13/10: Pequenos espiões;

13/10: Pequenos espiões 2 - a ilha dos sonhos perdidos;

13/10: Pequenos espiões 3 - game over;

17/10: O diabo no tribunal;

19/10: Corpos;

20/10: Disco inferno;

20/10: A vida diante de seus olhos;

20/10: Elite (temporada 7);

20/10: Big mouth (temporada 7);

20/10: Doona!;

25/10: O lado bom de ser traída;

26/10: Pluto;

27/10: Irmã morte;

27/10: Máfia da dor.

Prime Vídeo

1/10: Jim Knopf e o selvagem 13;

2/10: Morbius;

2/10: Dexter - (temporadas 1 a 8);

6/10: Dezesseis facadas;

6/10: King of killers;

6/10: Ângela;

6/10: O livro do amor;

9/10: Arquivo X - (temporadas 1 a 11);

11/10: Awareness;

11/10: Harina - (temporada 2);

13/10: Ursinho Pooh: sangue e mel;

13/10: O próprio enterro;

13/10: Everybody loves diamonds - (temporada 1);

15/10: O Grinch;

18/10: Luta pela fé - a história do padre Stu;

20/10: A outra Zoey;

20/10: Sayen: la ruta seca;

20/10: Upload - (temporada 3);

20/10: Missão de sobrevivência;

20/10: O porteiro;

22/10: Homem-Aranha: sem volta para casa;

23/10: Morangos com açúcar - (temporada 1);

25/10: The murder of Gabby Petito: truth, lies and social media;

26/10: Sebastian Fitzek's therapy - (temporada 1);

27/10: A menina que matou os pais - a confissão;

27/10: Pânico americano;

28/10: A filha do rei do pântano;

30/10: FBI - (temporada 1).

HBO

Filme: Aventura em Legacy Peak;

Filme: Encontro maligno;

Filme: Gray matter;

Filme: Happy halloween, Scooby Doo!

Filme: Jonah Rex, caçador de recompensas;

Filme: Justice league: warworld;

Filme: MIB: homens de preto 2;

Filme: MIB: homens de preto 3;

Filme: Noite de arrepios;

Filme: Retorno a Seul;

Filme: Scarygirl;

Filme: Terra das oportunidades;

Filme: Uma bela manhã;

Filme: Women is losers;

Série: Project Greenlight;

Animação: Blippi wonders;

Animação: Ella, a menina das estrelas;

Animação: Meka builders;

Animação: Mundo Bita imagine-se;

Animação: Os jovens titãs em ação!

Animação: Summer e Todd: os fazendeiros;

Animação: Tiny Toons looniversity;

Animação: Perninha em obras: mãos à obra;

Documentário: A líder do Bling Ring;

Documentário: Cartoon Network: animação ao longo dos anos;

Documentário: La hija de Dios: Dalma Maradona;

Documentário: Não foi acidente;

Novos episódios: A unidade - (temporada 3);

Novos episódios: Doom Patrol - (temporada 4);

Novos episódios: Esqueça-me se puder;

Novos episódios: Greg news com Gregório Duvivier;

Novos episódios: Masterchef profissionais;

Novos episódios: Olhos da lei;

Novos episódios: Operação fronteira Brasil;

Novos episódios: Yargi: segredos de família.

Disney+

3/10: Ahsoka - (temporada 1, episódio 8);

4/10: Mansão mal-assombrada;

4/10: Molly McGee e o fantasma - (temporada 1, episódios 14 a 20);

4/10: Kiya e os heróis de Kimoja - (temporada 1, episódios 1 a 9);

5/10: Loki - (temporada 2, episódio 1);

11/10: 4 EVER - (temporada 1);

11/10: Mira, a detetive do reino - (temporada 2);

12/10: Loki - (temporada 2, episódio 2);

13/10: Goosebumps (temporada 1, episódios 1 a 5);

18/10: Eureka! - (temporada 1);

18/10: Amphibia - (temporada 3);

19/10: Loki - (temporada 2, episódio 3);

20/10: Goosebumps - (temporada 1, episódio 6);

25/10: Aves incríveis com Christian Cooper (temporada 1);

25/10: Gigantosaurus - (temporada 3);

26/10: Loki - (temporada 2, episódio 4);

27/10: Goosebumps - (temporada 1, episódio 7);

27/10: LEGO Marvel Vingadores: código vermelho.