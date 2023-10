Sanagê Cardoso lança novo livro em Brasília, neste sábado (7/10)

O artista plástico brasiliense/carioca Sanagê Cardoso lança o livro, 96 Dias No Labirinto, neste sábado a partir das 16h no CasaPark. Resultado dos dias de confinamento durante a pandemia da covid-19, a obra apresenta 96 desenhos do artista, que nos leva a refletir sobre um momento único em nossas vidas. Inquieto, falante, Sanagê é uma pessoa que gosta de viver e conviver em sociedade. A princípio ele, como muitos, pensou que tudo se resolveria rapidamente e que seria um período curto de reclusão, até que tudo voltasse ao normal.

Mas não foi bem assim que aconteceu, e o que seria passageiro, se mostrou mais duradouro e a quarentena de 15 dias durou meses, como de fato aconteceu. Ele até tentou manter uma rotina mínima, tomando todas as precauções contra a doença e ainda se arriscava a dar umas saídas. Até que a sua companheira deu um ultimato e o proibiu de sair de casa. Tentou praticar hobbies, como cozinhar e fazer crochê para aplacar a ansiedade.

Mas por mais que fizesse, ainda se sentia ocioso e foi aí que veio a ideia de aproveitar a quarentena para criar. .Depois de tentar as linhas do crochê, resolveu desenhar com fios, trocou as agulhas pela caneta de escrita fina, com a qual traçou seu labirinto.

Nascia então o livro 96 Dias No Labirinto, cujo resultado são 96 desenhos de Sanagê à procura de uma saída no final do túnel. "No processo, estava só, diante de um fazer diário, no sentido da ocupação no sentido de viabilizar uma tranquilidade emocional para aquela situação atípica. Quando passa esse período mais nervoso da pandemia, me dou conta que tenho em mãos uma uma obra muito interessante", explica o artista.

A inspiração, segundo Sanagê, veio do conceito dos traços do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher. Enumerando folhas A4 em branco, onde foi traçando suas linhas em espiral e usando frases soltas, em busca de dar algum sentido para os dias, em que todos nós tivemos que nos resguardar em uma reclusão forçada. "O livro 96 Dias No Labirinto é um relato pictórico de um momento imprevisto, em que a humanidade parou, no qual, durante o período de confinamento compulsório, dediquei-me a tarefas lúdicas, com o propósito de ocupação do tempo, e valorização do ócio", adiciona.

O desenrolar da obra para Sanagê é a coparticipação do leitor, como uma experiência única e finita assim como a pandemia. "Entendi que a melhor forma da obra reverberar é ao ampliar entendimento através do livro, de uma forma ampla e com seus meandros as suas sutilezas", finaliza.

A noite de lançamento começa com um bate-papo, para contar como foi o processo de criação e depois autografar os livros, no Espaço Casa, onde também estará exposta a obra completa, que consta no livro 96 Dias No Labirinto, em um painel de 2,50 x 2,50. Além de Brasília, Sanagê vai lançar o livro em Blumenau, Niterói, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

*Texto de Luíza Helena, estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira



96 Dias No Labirinto

Autor: Sanagê Cardoso.

Lançamento: sábado, a partir das 16h, no Espaço Casa, no CasaPark (entrada pela livraria Travessa).

Valor do livro: R$ 54.