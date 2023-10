Sessão da tarde: ‘Pegando Fogo’ é exibido nesta quinta (5/10)

Pegando Fogo é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta quinta-feira (5/10), às 15h25. O drama/comédia foi lançado em 2015 e é estrelado por Bradley Cooper, Sienna Miller e Daniel Brühl. A produção está disponível no streaming da Prime Video. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Pegando Fogo

O longa acompanha o chefe de cozinha Adam Jones, que já foi um dos mais respeitados em Paris, porém, o envolvimento com álcool e drogas fez com que a carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes. Para isso, ele conta com a ajuda de Tony, que gerencia um restaurante na capital britânica, e recruta uma equipe de velhos conhecidos.

O elenco de Pegando Fogo é formado por Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Uma Thurman, Henry Goodman, Emma Thompson, Matthew Rhys, Alicia Vikander, Omar Sy e Riccardo Scamarcio. A produção está sob direção de John Wells e é roteirizada por Steven Knight. A produção está disponível no streaming da Prime Video.