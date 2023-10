Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, faz revelação sobre gravidez

Carol Portaluppi, filha do ex-jogador e técnico do Grêmio Renato Gaúcho, usou as redes sociais na noite de quarta-feira (4), e respondeu algumas curiosidades dos seguidores sobre a vida pessoal.

Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, a influenciadora digital confessou, quando questionada acerca da possibilidade de se casar num futuro próximo. Solteira, ela foi sincera sobre o assunto.

"Sm, cada vez mais difícil, mas penso nisso", confessou Carol Portaluppi. Além dos planos de casamento, a loira assumiu que já foi pedida em casamento, e possui o sonho de engravidar e se tornar mãe de primeira viagem. "Sim, quero muito ter filhinhos", disse.

Em outra ocasião, a filha de Renato Gaúcho foi questionada se aceitaria uma proposta para posar nua ou produzir conteúdo íntimo para plataforma adulta, e surpreendeu com a resposta ao internauta.

