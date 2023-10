Shakira celebra mudança para Miami após separação de Piqué

Após se separar de Gerard Piqué, em junho de 2022, a cantora Shakira decidiu deixar Barcelona e se mudar para Miami, nos Estados Unidos. Segundo ela, essa mudança foi algo que impactou positivamente não apenas a vida pessoal, mas também a vida profissional.

Shakira comentou sobre o assunto durante uma entrevista à Billboard, na última quarta-feira (4). "Estar em Barcelona, era praticamente estar sozinha. Não há indústria musical ativa lá. Cada vez que tinha uma ideia, precisava esperar até que o produtor estivesse na Europa e quisesse vir a Barcelona. Tudo foi bastante lento e muitas ideias ficaram no vazio", destacou a famosa.

"Fiquei sem conseguir executar muitos dos meus planos. Acho que por isso também fiquei desmotivada. Agora estar aqui, perto de tantos colegas, produtores, músicos e amigos, é uma grande motivação", declarou a cantora de 46 anos.

A artista disse que, antes da mudança, estava bastante desmotivada. Agora, ela garante que está "muito inspirada" e "com disposição". "Houve momentos em que tiveram que me levar com um guindaste para o estúdio, me arrastar. Às vezes você briga com o seu trabalho, todo mundo briga. Mas agora estou em fase de lua de mel fazendo música. Sou apaixonada pelo que faço", afirmou Shakira.

