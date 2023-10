Justiça suspende show de Safadão por polêmica de cachê quase milionário

O show do cantor Wesley Safadão, que seria realizado nesta quinta-feira (5), na cidade de Zé Doca, no Maranhão, foi suspenso por ordem do TJMA (Tribunal de Justiça do Maranhão), diante do cachê custeado em torno de R$ 700 mil aos cofres públicos.

Inicialmente, o MPMA (Ministério Público do Maranhão) entrou com uma ação pedindo o cancelamento da apresentação, tendo em vista que o evento celebraria o aniversário de 36 anos da cidade, e foi considerado o valor muito caro. A decisão foi tomada pelo desembargador Cleones Cunha, que acatou o recurso.

Desta forma, foi anulada a primeira decisão do juiz Marcelo Moraes Rêgo de Sousa, que havia mantido a realização da apresentação de Wesley Safadão na cidade. De acordo com o magistrado, "faltava razoabilidade na seleção das prioridades para utilização das verbas públicas".

Além disto, foi determinada a suspensão imediata do show do cantor de forró, e que o município "se abstenha de efetuar quaisquer pagamentos/transferências financeiras decorrentes da contratação do artista" sob pena de multa de R$ 70 mil, a ser paga pela prefeita da região, Josinha Cunha (PL).

Assessoria se pronuncia

Procurada pela coluna Splash, do UOL, a assessoria de Wesley Safadão alegou que não possui informações sobre a suspensão do show em decorrência do cachê, e desta maneira, não irá se pronunciar.

