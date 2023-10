Björk anuncia nova faixa em parceria com a cantora Rosalía

A cantora islandesa Björk anunciou, nesta quinta-feira (5), a tão aguardada parceria com a artista espanhola Rosalía. Todos os lucros do single irão ajudar na luta contra a prática de piscicultura na Islândia, principalmente na cidade de Seyðisfjörður, que fica às margens de um fiorde, passagem do mar entre montanhas rochosas típicas das regiões próximas ao Ártico.

De acordo com um post realizado nas redes sociais, a maioria da população está de acordo com os protestos de Björk e Rosalía contra a piscicultura, a criação em massa de peixes em cativeiro para obter uma produção em escala comercial. "A Islândia possui a maior natureza intocada da Europa e até hoje tem seu rebanho de ovelhas livre nas montanhas no verão. Nossos peixes nadam livres nos lagos, rios e fiordes. É sobre colocar a vontade do povo no nosso sistema regulamentário", afirmou a islandesa.

Município de Seyðisfjörður (foto: Divulgação/Kasa Fue)

Não é de hoje que Rosalía diz ter Björk como uma de suas maiores inspirações. Em 2019, durante a 20º edição do Grammy Latino, a espanhola mencionou a cantora em um de seus discursos da noite, enquanto agradecia às mulheres da indústria musical que "a ensinaram que tudo pode ser feito". Björk, por outro lado, já citou Rosalía como uma das cantoras que "ama escutar" e já chegou até a usar suas músicas em Dj sets pela Europa e Estados Unidos.

A colaboração, que ainda não teve o nome não divulgado, foi produzida pelo artista irlandês Sega Bodega, que já trabalhou com Björk anteriormente. Com lançamento previsto ainda para o mês de outubro, Björk e Rosalía cantam repetidamente no trecho divulgado: "É essa a coisa certa a fazer? Eu simplesmente não sei".

Estágiária sob supervisão de Pedro Ibarra