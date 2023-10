Espaço Renato Russo recebe espetáculo que fala sobre a força feminina

Maternidade, pressão estética, relações abusivas, luta contra os padrões machistas e patriarcais, amor, união e suporte entre mulheres são alguns dos temas que serão colocados em reflexão no espetáculo Entranhas, do Coletivo Mulher do Mundo, em cartaz neste sábado (7/10), às 20h e no domingo (8/10), às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo.

O Coletivo Mulher do Mundo surgiu em 2017, a partir de uma oficina de processo criativo ministrada pela a artista Erika Mesquita. Desde então, resiste e existe como um grupo de mulheres circense do Distrito Federal, que tem como centro a temática feminista e as diversas nuances que o cercam.

O Entranhas é um espetáculo que aborda incômodos diversos que se conectam pelo cotidiano do ser e existir como mulher em um universo patriarcal. Temas como a maternidade, relações abusivas e a violência contra a mulher são abordados, assim como a força das mulheres e o quão poderosas elas são juntas.

“Todas as cenas são fortes e despertam sentimentos diversos para nos conectarmos com as mulheres que nos assistem e trazer à tona compreensões e reflexões na plateia que nos assiste. Destacamos como algo forte a potência de tantas mulheres unidas fazendo arte, seja em equipamentos circenses diversos e inovadores, seja na dança, a força da trabalho coletivo entre mulheres é presente e sentida em cada cena, contagiando e transbordando”, explica Mariana Camargo, artista e produtora no Coletivo Mulher do Mundo.

O espetáculo tem como diferencial a união de teatro, do circo e da dança, o uso de equipamentos circenses diferenciados, como a modalidade da suspensão capilar e também o protagonismo feminino. É um espetáculo feito por mulheres desde o palco até o backstage.

A produção teatral é estrelada pelas atrizes Allana Matos, Mariana Camargo, Ludmila Condé, Drisana Alarcão e Ana Nakamura, que expressam, por meio da dança e da arte circense, as angústias e prazeres de ser mulher em um mundo patriarcal. Além da exibição no Espaço Renato Russo, Entranhas foi apresentado no Complexo Cultural de Planaltina em 30 de setembro e estará em exibição também no Eixo Monumental Iberoamericano no dia 14 de outubro.

O espetáculo é gratuito, com classificação indicativa para maiores de 14 anos, e conta com realização do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).



Serviço

Entranhas

Com o Coletivo Mulher do Mundo apresenta. Neste sábado (7/10), às 20h, e no domingo (8/10), às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo. Entrada Gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel