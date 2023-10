MC Daniel sobre acusação de agressão a fã: "Quer arrancar 90 mil de mim"

MC Daniel abordou as acusações de agressão por meio de um vídeo, negando veementemente que esteja sendo procurado pela Justiça por esse motivo. O cantor, ex-namorado de Mel Maia, ironizou a alegação de que estaria sendo processado por um fã de 17 anos que afirma ter sido agredido durante um show em setembro do ano passado.

O rapper ridicularizou a busca de uma indenização de 90 mil reais pelo fã e o descreveu de forma desrespeitosa. Segundo MC Daniel, o jovem estava alcoolizado e sob efeito de drogas durante o show, tentando se aproximar dele e sendo afastado pelos seguranças.

Ele alegou que confrontou o fã mais tarde em seu hotel, mas negou ter agredido o jovem, afirmando que parou de se envolver em incidentes desse tipo há muito tempo.

Documentos do processo obtidos pela Quem e divulgados pela Billboard mostraram que o adolescente alegou ter sido agredido de forma brutal pelos seguranças do cantor após uma tentativa de subir ao palco para tirar uma foto com MC Daniel. Vídeos publicados pelo próprio rapper na ocasião foram apresentados como evidência no processo, ilustrando a tentativa do jovem de subir ao palco e sua posterior remoção pelos seguranças.

O post MC Daniel comenta acusação de ter agredido fã: ‘Quer arrancar 90 mil de mim’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.