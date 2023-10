Luísa Sonza rebate acusação de ter usado traição como marketing de álbum

Luísa Sonza expressou seu pesar em relação às acusações de que teria utilizado a infidelidade de Chico Moedas como parte de uma estratégia de marketing para seu álbum "Escândalo Íntimo" (2023). A cantora, de 25 anos, ressaltou que a atenção midiática voltada para sua vida pessoal não fazia parte de seus planos.

Em uma entrevista no programa Foquinha Entrevista, disponível no YouTube, Luísa desabafou sobre a reação do público após o término de seu relacionamento com Chico. Ela expressou sua frustração diante das acusações de que teria usado a situação como uma estratégia de marketing. "Fico abismada com a capacidade das pessoas acharem que isso possa ser algo que planejei ou que gostaria para mim. Jamais seria algo planejado. Nesse momento não é bom estar falando de novo sobre a minha vida pessoal", desabafou.

A cantora salientou que seu álbum "Escândalo Íntimo" já havia alcançado um sucesso significativo, tornando-se o álbum brasileiro com a melhor estreia no Spotify, com 17 milhões de reproduções em seu primeiro dia. Ela enfatizou que não precisava de polêmicas para impulsionar sua carreira, afirmando: "Não precisava de marketing nenhum. Já era o álbum mais escutado da história, já era número um, já era tudo."

Luísa também destacou que muitas coisas positivas estavam acontecendo em sua vida, e ela jamais escolheria deliberadamente uma situação como a traição para ganhar atenção. Ela reforçou que não tinha controle sobre as ações de seu ex-namorado e que era triste como as pessoas frequentemente culparam a mulher em situações como essa. A cantora assumiu o relacionamento com Chico em julho, inspirando a música "Chico" em seu álbum mais recente, mas confirmou o fim do romance em setembro, revelando ter sido traída por ele.

