Diniz convoca Carlos Augusto e Yan Couto para Seleção nas Eliminatórias

Após a desconvocação do lateral direito Vanderson, a Seleção Brasileira anunciou, também, a desconvocação do lateral esquerdo Renan Lodi, do Olympique de Marselha. A mudança na lista inicialmente montada pelo treinador Fernando Diniz foi a quarta acontecida antes da estreia da equipe pela segunda bateria de jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Depois de conversas com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, segundo a própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o departamento médico do clube de Marselha, assim como o do Mônaco, no caso de Vanderson, informaram a incapacidade dos atletas em integrar a Canarinho em decorrência das lesões.

Os substitutos, porém, já foram definidos. Para o lugar de Lodi, Carlos Augusto, da Inter de Milão e ex-Corinthians, foi o escolhido. Para o lugar de Vanderson, na lateral direita, foi selecionado Yan Couto, ex-Coritiba e atual jogador do Girona.

Além dos dois laterais, outros dois atletas já haviam sido cortados da convocação da vez. O lateral esquerdo Caio Henrique, em decorrência de uma ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho, e o atacante Raphinha, com um problema muscular na coxa, previamente selecionados, não irão a campo.

Como respectivos substitutos, foram escolhidos Guilherme Arana, do Atlético-MG, e David Neres, do Benfica. Para acompanhar o substituto de Vanderson, já foi convocado Danilo, da Juventus.

Líder das eliminatórias depois de duas rodadas, o Brasil enfrentará os venezuelanos na Arena Pantanal, na próxima quinta-feira (12/10), antes de ir à Montevidéu para jogar contra o Uruguai, na terça-feira (17/10). A data marcada para o início da apresentação da Seleção está estipulada para a partir deste sábado (7/10).



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

