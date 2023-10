Versão em inglês de Torto Arado é lançada em Nova York

Maior sucesso da literatura brasileira nas últimas décadas, Torto arado chega ao mercado norte-americano com o título Crooked Plow. O autor Itamar Vieira Júnior participou do evento de lançamento que teve uma conversa com seu tradutor Johnny Lorenz, na tarde de sábado (7/10). O escritor baiano autografou o livro no lobby da Biblioteca Pública de Nova York, em Midtown Manhattan Nova York (EUA).

O livro do escritor baiano foi traduzido para o inglês por Johnny Lorenz, que já traduziu os livros Cidade sitiada e Um sopro de vida, da também brasileira Clarice Lispector. Lorenz conta, em nota, que levou quase três anos traduzindo Torto arado para o inglês. A capa da edição norte-americana foi feita pela ilustradora e artista visual brasileira Paola Saliby e retrata as duas irmãs protagonistas do livro numa paisagem do Sertão da Bahia.

O romance tem as irmãs Bibiana e Belonísia como protagonistas e retrata três gerações de uma família de afrodescendentes na região da Chapada Diamantina, na Bahia, que vivem em condições semelhantes à escravidão. Lançado em 2019, Torto arado já vendeu mais de 700 mil exemplares e venceu o Prêmio Jabuti, premiação mais importante da literatura brasileira. A obra de Vieira Júnior está iniciando uma carreira internacional sendo traduzida para 24 idiomas. A editora Verso Books é responsável pela edição em inglês.