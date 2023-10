Valesca Popozuda, que é um dos grandes nomes do funk, está completando 45 anos de vida nesta sexta-feira (6). Sem papas na língua, a cantora avaliou a chegada da idade, cada vez mais próxima do cinquentenário, e foi sincera ao expor sobre a vida íntima.

"Minha libido não diminuiu nada. Quanto mais a idade passa, mais cresce (risos). Beijou o meu pescoço eu já tô subindo pelas paredes (risos)", disparou a funkeira, ao se referir sobre a libido. Ousada, ela ainda descreveu suas preferências no sexo.

"Eu me entrego. Sou intensa, gosto de sair marcada, mas claro com carinho. Marcas gostosas e prazerosas. Quando a gente consegue ter uma troca boa com a pessoa, sempre respeitando todos os lados, óbvio que rola isso. Percebo como as coisas vão se entrelaçando no momento. E aí eu penso: "Cara, pode tudo. Me joga na parede e me chama de lagartixa (risos)", explicou Valesca Popozuda, bem-humorada.

Atualmente solteira, Valesca diz estar satisfeita com a atual fase amorosa, visto que possui a maternidade e os cuidados com o filho, Pablo, de 24 anos, como prioridade atual. "Somos mais que mãe e filho, somos melhores amigos. Nunca escondi nada dele. Sempre contei tudo pro Pablo. É meu parceiro de vida", derreteu-se.

O post Valesca Popozuda revela preferências no sexo e entrega sobre libido aos 45 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.