"Estou vivendo um sonho", ressalta L7NNON em entrevista ao Correio

O rapper L7NNON é a cara do love song. Um dos nomes mais populares do gênero no país, o artista é marca registrada quando o assunto é falar sobre amor. Recentemente, seu último single inédito Ibiza resume bem essa ideia. Letras apaixonadas com aquele ritmo lento, que agrada os fãs e o levou ao topo das paradas nacionais. Hoje, ele acumula mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Em entrevista ao Correio, L7 projetou para o futuro novos projetos e falou da fase que vive na carreira. Mais que isso, discorreu como tem sido dividir as músicas com a administração da própria gravadora, a Hip Hop Rare. Além disso, ressaltou como foi gravar o clipe da nova faixa em Ibiza. E claro, falou muito de amor. Confira a entrevista abaixo.

Entrevista // L7nnon

Você lançou, na última sexta, a música Ibiza. Pode contar um pouco como foi escrever mais uma love song especial?

Essa música é bastante especial pra mim. Acho que remonta o início da minha carreira, de canções que estouraram e que me fizeram realizar o sonho de viver da minha arte. Tem uma pegada tipo “Perdição”, que é a minha música de maior sucesso. E foi escrita quando eu viajei para Ibiza de férias, então surgiu de uma maneira bem leve.

E além da faixa, você gravou o clipe em Ibiza mesmo. Como foi esse processo de gravação e produção das filmagens?

Foi um sonho. A gente optou por fazer uma gravação caseira pois a música traz isso, algo mais intimista. E a ilha tem uma energia bizarra por si só, um lugar paradisíaco de muita paz.

Esse ano você lançou um álbum repleto de love songs. Sente que o tema amor tem se tornado uma de suas principais vertentes?

Com certeza. Love song foi a primeira vertente que chamou atenção do público para o meu trabalho. Acho que o público sente a minha verdade quando eu escrevo sobre amor.

Estamos em outubro, já no final do ano. Existe mais alguma música, tanto em feat como solo, a ser lançada até dezembro? E para 2024, tem preparado algo ainda mais especial?

Agora estou focado nos lançamentos do meu selo HHR. Vai sair bastante coisa por lá nesse ano e início do ano que vem. A firma tá forte e vocês vão se surpreender com o talento deles.

L7, não dá pra não falarmos do seu selo musical. O que tem achado da experiência de administrar a Hip Hop Rare até agora?

Tem sido uma missão incrível. Hoje, para mim, é muito bizarro acordar, olhar para minha carreira e dizer "deu certo". Na real, estou vivendo um sonho, e essa felicidade que sinto todos os dias é algo que quero que todos da equipe experimentem. Como já disse, quero deixar meu legado na música, e quero passar para eles tudo o que a minha carreira me ensinou. Aprendo com eles diariamente, cada um ali tem a sua história e se dedica extremamente para conseguir realizar seus sonhos. Somos uma família, não diminuímos ninguém, não queremos ser melhores do que ninguém. Queremos apenas fazer o que amamos e entregar o nosso melhor, mesmo nas piores fases.