MC Daniel, em entrevista a um canal do YouTube, confessou que se afasta automaticamente de artistas cancelados na web. O artista revelou que não permiti que ninguém afete a sua carreira.

"Às vezes conheço um artista, aí ele vai lá e faz uma cagad*. Seja com mulher, com criança, com alguém, automaticamente raciocino: ‘eu não posso ser visto com essa pessoa'", começou ele.

"Eu lutei pra cara*** pra chegar onde cheguei e, agora que eu cheguei, eu vou ficar andando com esse cara? As pessoas vão pensar que eu sou igual esse cara. Anos e anos que nunca colhi nada, aí quando vou colher, eu vou me f*der por causa de uma pessoa?", concluiu.

Mas nem tudo são flores. Recentemente, MC Daniel foi acusado de agredir um fã. Na rede social, ele explodiu sobre o assunto.

O post Em entrevista, MC Daniel confessa que se afasta de artistas ‘cancelados’ na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.