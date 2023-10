Jojo Todynho decide processar Val Marchiori por danos morais

Jojo Todynho tomou medidas legais contra a socialite Val Marchiori após comentários feitos por Val em um podcast no final de agosto.



Val debochou do peso de Jojo e zombou de sua relação com o ex-marido, Lucas Souza. Jojo entrou com uma ação por danos morais, buscando uma indenização de R$ 50 mil, alegando que os comentários de Val prejudicaram sua honra e imagem.

O comentário de Val sobre o peso de Jojo e sua relação com Lucas Souza causou controvérsia e provocou uma resposta firme de Jojo, que não hesitou em se defender.

A cantora respondeu com humor e autoconfiança, destacando que não precisa sair de casa para ganhar dinheiro e defendendo sua escolha pela cirurgia bariátrica. O caso agora segue para os tribunais, onde a questão dos danos morais será analisada.