O ALQUIMISTA



Data estelar: Lua cresce em Escorpião.



No mesmo lugar onde está teu medo encontrarás tua coragem também, mas isso não acontecerá por geração espontânea nem muito menos por um milagre concedido por forças superiores. Para encontrar a coragem que se esconde atrás do medo que te paralisa e apequena tu terás de te atrever a suportar os tremores que confessam a fragilidade, tu terás de aguentar as cólicas intestinais que recitam tua vulnerabilidade, pois, há um limiar onde o medo se transforma em coragem.



A transformação do medo em coragem é um processo íntimo, uma aposta no escuro que tu precisas fazer para que estas palavras não sejam apenas um incentivo motivador, mas o verbo profético que descreve o quanto qualquer ser humano é capacitado a ser maior do que o medo que sente, ser o alquimista que transmuta chumbo em ouro.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça o que você considerar mais seguro, porque só você, que está na linha de frente, sabe os riscos que estão sendo corridos para tudo dar certo. Enquanto isso, as pessoas emitem opiniões de pouco senso prático.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A necessidade é a mãe do destino, tudo gira em torno do suprimento de alguma necessidade, mas há também os desejos, que nem sempre são necessários, às vezes são meros caprichos que parecem mais importantes do que as necessidades.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cada coisa em seu devido lugar e tudo dentro das proporções mais harmoniosas possíveis, isso garantirá que você não caia na tentação de colocar a satisfação de seus desejos acima do suprimento das necessidades básicas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Inovar na ação é necessário, porque não é garantido que se você repetir o que deu certo outrora, que os resultados sejam os mesmos de sempre. O mundo está mudando muito rapidamente, e você há de acompanhar o ritmo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Enquanto a confiança não substituir o medo, tudo continuará parecendo muito mais difícil do que é. A recompensa da confiança é a própria confiança, que torna o coração sereno e a mente disposta a compreender.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É preciso diversificar um pouco mais, porque o mundo está mudando e se você estacionar no que sempre andou fazendo, muito provavelmente perderá terreno, e a concorrência anda muito acirrada. Diversifique e se divirta.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Caminhe pelo lado mais seguro possível, agora não é hora de transgredir normas, mas de se proteger nelas, buscando conforto e segurança, apesar das tentações que instigam a fazer exatamente o contrário.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Este raro momento de harmonia não há de ser maculado com tensões advindas de segundas e terceiras intenções. Evite isso colocando as cartas sobre a mesa, sem medo de que as pessoas saibam de suas intenções.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se não houver total certeza em sua alma sobre o que fazer, melhor aceitar uma demora do que se precipitar só para se livrar do peso das decisões. O tempo está ao seu favor, não é um inimigo que precisa ser morto.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sempre acontece algo que interrompe o que você pretendia finalizar, e de pouco adianta se inflamar contra a situação, porque isso seria contraproducente inclusive. Procure tomar conta de uma coisa por vez.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As ideias são infinitas, mas precisam encontrar um ponto de apoio na realidade concreta para se expressarem, e por isso não se pode pretender que as ideias mais complexas tomem o lugar das que sejam mais factíveis.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Está tudo muito longe ainda de como as coisas deveriam ser para sua alma se sentir completamente segura e confortável, mas de todo modo há sinais de avanço o tempo inteiro, assim como também de contratempos e limitações.