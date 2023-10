Chris Evans fala pela 1ª vez sobre casamento com luso-brasileira

Chris Evans durante painel Spotlight durante o dia 3 da New York Comic Con 2023 no Javits Center em 14 de outubro de 2023 - (crédito: Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

O ator Chris Evans falou pela primeira vez sobre o casamento com a atriz luso-brasileira Alba Baptista no sábado (13/10) e confirmou ter feito duas cerimônias. Os dois se casaram no início de setembro. "Agora estamos apenas relaxando, aproveitando a vida e refletindo", contou o ator durante uma participação na New York Comic Con, convenção de cultura pop em Nova York (EUA), segundo informações da People. No mesmo evento, o artista havia aparecido publicamente de aliança pela primeira vez.

Evans comentou que uma das celebrações foi realizada em Portugal e a outra, em uma casa privada em Cape Cod, no Estado do Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele definiu ambas as cerimônias como "maravilhosas e lindas".

O ator descreveu que planejar um casamento "exigiu muito" do casal e que, agora, os dois estão apenas "curtindo". "Agora que superamos isso, estamos apenas aproveitando a vida e nos preparando para o outono, minha estação favorita", disse.

Alba é filha de um engenheiro brasileiro e uma tradutora portuguesa. Nas telas, ela é conhecida pelo trabalho na série Warrior Nun, da Netflix.