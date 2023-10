Capital contrata atacante Wallace Pernambucano para o Candangão 2024

Terceiro colocado no Candangão em 2023, o Capital se estrutura em busca do título inédito na próxima temporada para ter um calendário extenso em 2025. Na manhã desta segunda-feira, o clube anunciou a contratação do atacante Wallace Pernambucano. O centroavante destro de 36 anos disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro pelo América-RN. Fez dois gols, deu uma assistência e não conseguiu evitar o retorno do time potiguar para a quarta divisão. Em 2022, ele foi peça-chave do título na Série D e o acesso à C. Neste ano, ganhou o Estadual.

Wallace chega para assumir a camisa 9 do Capital e brigar pela artilharia do Candangão em 2024. É o que indica a passagem dele pelo América-RN. Foram 67 gols na passagem pela ex-equipe. A coleção fez dele o terceiro maior artilheiro do tradicional clube nordestino ao lado de Marinho Apolônio. Ambos ficam atrás de Helinho (76) e de Max (80) no ranking interno.





O centroavante se despediu do América-RN na semana passada. "A vida é feita de novos desafios, e chegou a hora de seguir adiante. Levo comigo as lembranças mais especiais, o orgulho de ter me tornado o terceiro maior artilheiro do clube e a certeza de que sempre levarei o Mecão no coração", publicou nas redes sociais. Nascido no município de Escada, a 60km da capital Recife, Wallace Pernambucano tem 1,84m e também passou por Ceará, Santa Cruz, Confiança e Treze.

O Capital é um dos clubes mais ativos no mercado entre os 10 candidatos ao título do Candangão em 2024. Houve anúncio na semana passada do acordo com o atacante Kadu Barone, 28, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada pelo Ferroviário-CE. O zagueiro Luiz Domingues, 35, e o goleiro Luan Santos também estão fechados.

A gestão do elenco será do técnico Paulinho Kobayashi. O treinador campeão nacional na quarta divisão pelo Ferroviário-CE. O treinador havia sido anunciado em 21 de setembro e trabalha na formação do elenco para a disputa do Candangão.