O cantor Thundercat está confirmado no festival GPWeek

Nesta segunda-feira (16/10), o festival GPWeek confirmou o show do baixista e cantor Thundercat em São Paulo, no dia 5 de novembro. A confirmação foi feita pela organização do evento por meio de um comentário no Instagram.

A organização do festival GPWeek confirma que Thundercat virá ao Brasil em novembro após cancelamentos de shows (foto: Reprodução / Instagram)

Na quarta-feira (11/10), o Queremos! e a produtora Opinião, que organizaram a turnê de Thundercat, anunciaram o cancelamento dos shows em novembro. Em nota, a produção informou que forças maiores e “conflitos de agenda” determinaram a decisão. Mas naquele momento não houve posicionamento em relação à apresentação no festival GPWeek em São Paulo, que está mantida.

“Estamos muito tristes em informar que, por conflitos de agenda do artista e fora do nosso controle, a turnê de Thundercat no Brasil foi cancelada. Garantimos que essa foi uma decisão muito difícil, mas outra solução, neste momento, não foi possível. Pedimos desculpas e estamos trabalhando para acertar novas datas com a equipe do Thundercat”, comunicou a produção do músico, em nota.



A turnê In Yo Girl's City Tour 2023 passaria em novembro pelo Rio de Janeiro (10/11), Porto Alegre (11/11) e Curitiba (12/11).

A Eventim, empresa responsável pela venda dos ingressos online, confirmou que fará o reembolso automaticamente dos fãs que adquiriram os ingressos pelo site. No caso das compras presenciais, será necessário ir até o local onde o ingresso foi adquirido.