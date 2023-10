Paul McCartney em Brasília tem nova área de cadeira intermediária

Nesta segunda-feira (9/10), a organização do show de Paul McCartney em Brasília divulgou a abertura de uma área intermediária com mais cadeiras para o público. As cadeiras deste novo espaço são 100% cobertas e os ingressos estão disponíveis no site da Eventim. O show está marcado para 30 de novembro.



Paul McCartney vem ao Brasil para a turnê Got Back junto da banda que o acompanha há vários anos. São eles os músicos Paul "Wix" Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

A apresentação contará com o uso de tecnologia de áudio e vídeo de última geração que garante um diferencial ao show e uma experiência inesquecível para o público.

Serviço:



Got Back

Turnê de Paul McCartney. 30 de novembro, a partir das 20h30, na Arena BRB Mané Garrincha. Ingressos a venda pela plataforma on-line Eventim.