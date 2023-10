Reprodução/Instagram Flora Matos

‘Pra pilotar só sendo meu piloto!’ Flora Matos emplacou um novo hit na carreira com ‘Piloto’, canção que foi lançada em 2018, e passou a figurar nos charts ao longo das últimas semanas. Desta vez, a música se tornou a terceira mais ouvida do Brasil, no Spotify.

Em atualização divulgada nesta terça-feira (17), a faixa obteve cerca de 745 mil reproduções no período das últimas 24 horas, cada vez mais próxima de atingir o topo do charts, atrás apenas de ‘Canudinho’ (866 mil), de Gusttavo Lima e Ana Castela, e ‘Let’s Go 4’ (1,2M), colaboração entre DJ GBR, MC IG, MC Davi, MC Don Juan, MC GH do 7, MC GP, MC Kadu, MC Luki, MC PH, MC Ryan SP e TrapLaudo.

Impulsionada pelas famosas trends publicadas na plataforma de vídeos TikTok, ‘Piloto’, de Flora Matos, foi lançada há cerca de cinco anos, e já ultrapassou a marca de 27 milhões de reproduções no Spotify, com uma probabilidade ainda maior de aumentar esta marca.

Flora Matos, de 34 anos, é dona de diversos hits conhecidos pelo público, como ‘Pretin’, que foi trilha sonora de Malhação: Sonhos (2014), além de ‘Teia’, ‘Preta de Quebrada’, ‘O Jeito’, ‘Ser Sua’ e ‘Como Faz’.

VEJA MAIS: Saiba quem é a polêmica rapper Flora Matos, dona do hit ‘Piloto’

O post ‘Piloto’: Flora Matos emplaca música de 2018 entre as três mais ouvidas do Brasil foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.