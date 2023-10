Preta Gil retirou quatro órgãos em mega cirurgia de 12 horas

Preta Gil foi a convidada da noite desta terça-feira (17), no podcast "De Frente com Blogueirinha". Na entrevista, a cantora falou sobre uma mega cirurgia realizada há cerca de dois meses. Neste procedimento, que durou longas 12 horas, Preta retirou, além do útero, outros órgãos.

"Passei por uma cirurgia há menos de dois meses, que foi muito grande. Eu tive que retirar meu útero, meu ovário, minhas trompas, meu apêndice... Tirei um monte de coisa em uma cirurgia de quase doze horas de duração. Mas me saí bem dela, me recuperei bem", contou a cantora.

Preta disse, ainda, que apesar de a cura efetiva do câncer demorar por volta de 5 anos para se concretizar, devido ao processo relacionado ao tratamento, ela já se sente curada. "Se ficar tudo bem, só ao final desse tempo que eu vou poder gritar com aquela força 'estou curada'. Eu me sinto curada, isso é o mais importante. Tenho uma energia vital em mim hoje em dia. Uma parte grande do tratamento foi muito bem-sucedida até agora. Os médicos que me acompanharam foram incríveis", comemorou a cantora.

Além disso, a filha de Gilberto Gil também revelou que já aprendeu a lidar com o uso da bolsa de ileostomia. "Tô com essa bolsa, que eu tenho muita gratidão à ela hoje. Quando eu coloquei, fiquei muito de mal com ela. Eu odiava ela e hoje ela é minha melhor amiga. A ileostomia é um método que os médicos têm de salvar as vidas de muitos pacientes com câncer ou outras doenças gastrointestinais", explicou a artista.

Na sequência, ela revelou que em breve deve se submeter à uma nova cirurgia, mas desta vez, para "ligar" seu intestino novamente, para que consiga voltar a evacuar. "Depois que eu fizer essa cirurgia, vou ter mais uns meses de reabilitação e depois eu vou passar por exames periódicos", detalhou Preta sobre a atual fase de seu tratamento contra o câncer.