A Fazenda 15: Cezar Black surta e reclama da produção; entenda

Reprodução / Internet Ex-BBB, Cezar Black, reprova conduta da produção de Fazenda 15

Neste domingo (15), em uma dinâmica, Cezar Black, ex-BBB 23 e enfermeiro, fez forte reclamação sobre o posicionamento da produção de A Fazenda 15. Cezar desaprovou a atitude da equipe por terem defendido duas pessoas brancas, mas ninguém se pronunciou quando a situação foi com ele.

"Aqui dentro houve duas atitudes aqui: homofobia com o Lucas e falsa acusação de racismo. A produção se posicionou aqui. Eu nunca agredi você ou mulher nenhuma! Eu não me coloco na posição do preto ser acusado e ninguém estar aqui para falar o contrário", Black desabafou.

O enfermeiro ainda afirma que ele não cometeu nenhuma agressão contra mulher, como tem sido acusado por Jenny Miranda. "Se eu tivesse feito isso, não estaria aqui agora", afirmou ele. Ainda exigindo respeito, Cezar comenta que só quer a mesma coisa que fizeram com duas pessoas brancas e que não aceita o desrespeito.

Com isso acontecendo, muitos que acompanham Cezar Black e que acreditam nele estão se mobilizando pelas redes sociais. No instagram, é possível perceber a hashtag "Black Merece Respeito". Todos aqueles que defendem e acreditam em Black, e no favoritismo da produção, têm levantado essa hashtag.

*com colaboração de Luzinery Pacheco

