Cena Brasília Teimosa celebra a arte brasiliense com dois espetáculos

Mostra inédita comandada por artistas do Distrito Federal, a Cena Brasília Teimosa chega aos palcos brasilienses nesta quarta-feira (18/10) e quinta-feira (19), a partir das 20h, no Sesc Garagem. Com dois espetáculos, Ovelha Dolly e Orun de Iago, o projeto reúne artistas locais com o intuito de expor a produção criativa existente no DF.

Sob direção e texto de Fernando de Carvalho, Ovelha Dolly mistura as intermediações entre ciência, arte e religião. Mesclando humor, cenas reflexivas e momentos interativos, a história é inspirada na jornada do primeiro mamífero clonado no mundo. “É um espetáculo quente, que tem uma relação forte com a plateia, por meio do uso da linguagem do palhaço, do circo, para gerar uma aproximação no público”, explica Fernando.

O texto foi escrito em 2015 e montado várias vezes até chegar aos palcos em sua mais recente versão com o monólogo de Micheli Santini. A fama, a criatividade e as relações no cenário artístico e cultural são abordados ao longo do espetáculo.

Cena o espetáculo Orun de Iago (foto: Yasmin Velloso/Divulgçaõ )



Recriação da obra Otelo, de William Shakespeare, o espetáculo Orun de Iago tem concepção, dramaturgia e direção de Fernanda Jacob. A narrativa percorre os limites entre perversidade e caos ao mesmo tempo que explora a desinformação.

Após Brasília, a mostra vai para São Paulo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no dia 4 de novembro.

Serviço

Ovelha Dolly e Orun de Iago

Quarta-feira (18/10) e quinta-feira (19/10), a partir das 20h, no Sesc Garagem (913 Sul). Ingressos disponíveis na plataforma Sympla, por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada). Classificação: 16 anos