'Gracias a la vida', última obra de Hugo Rodas, volta aos palcos do DF

Inspirado na canção lendária da chilena Violeta Parra, o musical Gracias a la vida, última obra do diretor Hugo Rodas, está em cartaz em Brasília desde 13 de outubro e nos próximos fins de semana no Complexo Cultural da Samambaia, nesta sexta-feira (20/10) e no sábado (21/10). O espetáculo também será apresentado no Sesi Taguatinga nos dias 27 e 28 de outubro.

A obra está na segunda temporada e é uma viagem pelas revoluções da América Latina. No palco, uma mistura de música, imagem, poesia e história embala a narrativa. Com direção geral de Dorival Brandão e direção artística de Sheila Campos, o espetáculo tem o apoio da Fundação Nacional de Arte (Funarte).

Um dos principais objetivos da obra é aproximar a arte brasileira dos demais países latino-americanos, conforme explica o idealizador do projeto e diretor Dorival Brandão. “Vivemos no Brasil, um dos poucos países do continente que não tem o espanhol como idioma predominante. Aproximar nossas culturas e promover sua integração é uma oportunidade valiosa para o intercâmbio e crescimento da cultura local”, afirma.

As duas exibições do espetáculo ocorreram em momentos políticos distintos no Brasil. A primeira temporada foi exibida em 2021, em um ambiente hostil. O musical foi um grito de resistência. “Não poderíamos ficar em silêncio diante das ameaças ao estado democrático, da celebração de símbolos das ditaduras e das constantes ameaças ao rompimento com as instituições democráticas”, explica Brandão.

Em 2023 o cenário é outro, de reafirmação da democracia. “(A obra) representa um papel de formação dos valores democráticos, da liberdade de expressão e da garantia de direitos, mas, sobretudo, ele leva uma mensagem de integração e valorização da vida”, pontua o idealizador do projeto.

Para a diretora artística Sheila Campos, a obra traz à tona “a existência, as lutas e o posicionamento dos povos de diferentes territórios que foram massacrados pelas riquezas de suas terras”.

Hugo Rodas deixou legado eterno no DF

Radicado no Brasil desde os anos 1970, o diretor uruguaio Hugo Rodas morou em Brasília de 1975 até a data da sua morte, em abril de 2022. O ator, bailarino, coreógrafo, figurinista e professor de teatro na Universidade de Brasília (UnB) dedicou sua vida à arte. Seu trabalho foi reconhecido com a concessão de três títulos pelo Governo do DF: Comendador e Oficial da Ordem do Mérito Cultural de Brasília em 1991 e 1992 e Cidadão Honorário de Brasília, em 2000. Rodas também ganhou os títulos de Notório Saber em Artes Cênicas, em 1998, e foi agraciado com o prêmio de Professor Emérito pela UnB, universidade em que lecionou por mais de 20 anos.

Em maio de 2022, o nome do aclamado mestre de teatro foi escolhido para nomear uma das principais salas do Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul.



Serviço

Gracias a la vida

Em cartaz até 28 de outubro, às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia, nesta sexta-feira (20/10) e no sábado (21/10), e na Sala Yara Amaral, no Sesi Taguatinga, nos dias 27 e 28 de outubro. Os ingressos podem ser retirados no local, de forma gratuita até duas horas antes do início de cada sessão.

*Texto de Amanda Kuhn