Andressa Urach revelou que é seu filho Arthur, de 19 anos, quem escolhe as mulheres que contracenam com ela em suas gravações de conteúdo erótico.

Ela elogiou as escolhas de Arthur, afirmando que as mulheres são "mais lindas que a outra" e brincou que já está gostando da seleção. No entanto, Andressa enfatizou que não pretende gravar cenas de sexo com seu namorado, Sergio Carvalho.

A revelação de que seu filho participa ativamente na escolha das atrizes para as gravações gerou críticas de alguns famosos, como Tuca Andrada e Shantal Verdelho.

Em resposta, tanto Andressa quanto seu filho defenderam a decisão de trabalharem juntos. Arthur incentivou sua mãe a retornar a essa indústria, reconhecendo os desafios financeiros que estavam enfrentando. Eles compartilham a compreensão de que isso é o trabalho de Andressa, que passou por altos e baixos financeiros em sua carreira.

O post Andressa Urach diz que filho escolhe mulheres para suas gravações de sexo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.