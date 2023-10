Após alguns anos, Xuxa está estrelando um novo filme. Baseado na obra de Thalita Rebouças, "Uma Fada Veio Me Visitar", mostra a eterna Rainha dos Baixinhos, virando a Fada Madrinha de uma adolescente.

Porém, grupos de bolsonaristas estão promovendo um boicote contra a atração que estreou nos cinemas na última semana. Um vídeo em particular está viralizando nas redes socias, em que uma mulher fala para que os "patriotas" não assistam "Uma Fada…".

"Se você patriota, tiver vergonha na cara, junte-se a nós nessa luta. Xuxa acabou de lançar "Uma Fada Veio Me Visitar". Não vá ao cinema. Não assistam a esse filme. Não apoie essa mulher. (…) Vamos levantar uma campanha para cancelarmos esse filme", disse.

Nos comentário da publicação, ela recebeu o apoio de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro nas eleições para presidente no ano passado. Xuxa fez campanha para a eleição de Lula, que acabou vencendo. Porém, muitos outros usuários debocharam do boicote. "Falam que artista é vagabundo mas artista tá trabalhando pra pagar contas, já eles…", disse Diego Versali, em um compartilhamento feito pela página Pan, no Twitter/X.

"Os bolsonaristas estão precisando urgentemente de uma assinatura na carteira de trabalho", debochou Mário Joaquim. "Ela só reforçando o nome do filme pro povo ir assistir, amo kkkkkk", brincou um usuário chamado Michel.

Bolsonaristas fazem campanha contra "Uma Fada Veio Me Visitar", filme que marca o retorno de Xuxa aos cinemas: "Esse é um momento de estarmos em uma luta e não vendo um filme".pic.twitter.com/LZJNkhaxWn — PAN (@forumpandlr) October 16, 2023

O post Novo filme de Xuxa sofre boicote por bolsonaristas: "Vergonha na cara" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.