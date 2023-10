Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho usou suas redes sociais nesta terça-feira(17), para mostrar a sua indignação com um assunto à respeito do seu corpo. A artista, vencedora de A Fazenda, foi questionada sobre ter feito harmonização em seu bumbum.

Através das redes sociais, Jojo contou que passou pelo procedimento mas no ano passado e detonou o ‘Fofocalizando’, do SBT.

"Cada vez que passa as pessoas estão mais fúteis. Tanta coisa boa para falar do que fiz, mas o Fofocalizando entra em contato com a minha assessoria para perguntar de procedimento estético que faço e vou voltar a fazer no glúteo. Fiz no começo do ano passado e foi virar notícia agora", disse ela.

"Tanta coisa pra falar e querem falar da harmonização na bunda. Está de sacanagem, não está não? Isso vai acrescentar alguma coisa na vida de alguém?", desabafou.

Reprodução/Instagram

