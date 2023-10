Governo recebe mais de 1,5 mil doações para órgãos públicos do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu mais de 1,5 mil itens, entre mil equipamentos de informática e 527 móveis, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), doados para órgãos do Governo do DF (GDF). A cerimônia ocorreu às 16h desta quarta-feira (18/10), no Espaço Flamboyant, localizado no prédio da Corte.

O evento oficializou o cumprimento de 22 termos unilaterais de doação de bens móveis. Ibaneis agradeceu a sensibilidade do Tribunal de Justiça em doar equipamentos a vários órgãos do GDF, à Administração Regional e à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).













Para o chefe do Executivo local, não há como administrar o DF se não houver parcerias como a que foi feita junto ao Tribunal de Justiça. "Essas parcerias têm se mostrado efetivas em diversas áreas. Brasília possui as mais diversas demandas possíveis, seja na área ambiental, na educação com as creches, na judicialização da saúde e nos conflitos agrários que existem na nossa cidade", avalia o governador.



Ao todo, foram doados 1.036 itens de informática, entre microcomputadores, scanners e monitores, e 527 itens de mobiliário. O Centro de Educação Infantil 5 de Taguatinga (CEI 5 de Taguatinga) foi uma das unidades de ensino beneficiadas.

“Estamos exercendo o princípio da cooperação, da contribuição de um poder para o outro. Dispomos desses bens e, graças ao nosso processo eletrônico, diversos mobiliários se tornaram desnecessários para o Tribunal, mas estão em perfeitas condições para contribuir para a melhoria da prestação de serviço do Executivo”, comenta o presidente do TJDFT, desembargador José Cruz Macedo.

Além das Secretarias de Educação e de Saúde, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Administração Regional do Riacho Fundo foram outras duas instituições que receberam doações. No caso da última, foram doados armários e mesas. “É uma satisfação em poder participar de ações conjuntas para melhorar a prestação de serviço do DF”, completa Cruz Macedo.