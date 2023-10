Adele revela que parou de beber há três meses: 'Estive no limite do alcoolismo'

A cantora ainda interagiu com um fã que estava com um copo de bebida na mão na plateia: "Então você curta o seu whiskey sour - (crédito: divulgação) Agência Estado Agência Estado E-mail

Adele revelou que quase se tornou alcoólatra e, por isso, decidiu parar de beber por três meses. A cantora falou sobre o assunto durante o seu show em Las Vegas, neste último fim de semana.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a artista disse que o auge de seu vício foi durante seus 20 anos. Ela descreveu sua sobriedade recente como "chata" e revelou que sente falta de álcool.

"Eu parei de beber há uns três meses e meio. É chato", disse Adele. "Tipo, eu estive no limite do alcoolismo durante grande parte dos meus 20 anos, mas sinto muita falta. Também cortei a cafeína", completou.

A cantora ainda interagiu com um fã que estava com um copo de bebida na mão na plateia: "Então você curta o seu whiskey sour. Estou com muita, muita inveja".