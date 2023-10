Após acusação de plágio, Bauducco cancela campanha com Juliette e Duda Beat

Após as acusações de plágio, a Bauducco cancelou a campanha “Magia Amarela”, estrelada por Juliette e Duda Beat. O projeto chamou atenção pelas semelhanças com o projeto AmarElo, do rapper Emicida, lançado em junho de 2019. Em nota, a empresa afirma que a música Magia Amarela foi criada como parte da campanha, mas não se posicionou sobre a acusação de plágio.

A campanha tinha como objetivo celebrar o amarelo "icônico e característico da sua identidade visual, presente nas embalagens e comunicações da marca há mais de 30 anos, além de unir conceitos também historicamente propagados: família, união, encantamento e comunhão", disse a Bauducco. A marca pontuou ainda que a tipografia prevista para os materiais gráficos de divulgação seria a mesma já usada pela marca, "tanto nas embalagens como em outras campanhas e posts das redes sociais".

"Diante de questionamentos sobre o projeto e sobre as cantoras, a Bauducco decidiu cancelar a campanha e seguirá dialogando com os artistas envolvidos, pelos quais manifesta total respeito e admiração", disse a empresa em nota. Apesar das acusações em relação às cantoras, a marca afirmou que as mesmas não têm qualquer envolvimento na criação do projeto. "É importante ressaltar que a participação das cantoras se restringiu à interpretação da música-tema", acrescentou a empresa em nota.

Segundo a Bauducco, a escolha de Juliette e Duda Beat tinha como intuito refletir o propósito da campanha. "São duas artistas que já tinham uma amizade e formam uma 'família' com BR nos laços de afeto, de afinidade e de arte".

Também em nota, a cantora Juliette informou que ela e sua equipe "jamais iriam compactuar ou participar de atitudes de plágio e apropriação criativa". “Fui contratada para uma campanha publicitária em que interpretaria uma canção e um videoclipe e, nesses casos, os processos de liberações autorais são de responsabilidade do contratante. Peço desculpas e lamento profundamente as consequências deste ocorrido”, disse a cantora.

Acusação de plágio

A música Magia amarela, colaboração entre Juliette e Duda Beat, lançada nesta quarta-feira (18/10), repercutiu na internet e gerou polêmicas pelas semelhanças com o projeto AmarElo de Emicida, lançado em 2019. As alegações de plágio dizem respeito ao cenário fotográfico, a fonte da arte de divulgação, conceito e estética do trabalho musical.

Produtor e irmão de Emicida, Evandro Fióti, se manifestou sobre o caso e também enfatizou a importância do conceito do trabalho. "Tem banda de artista branco que a gente encontra em todo lugar, que mal lançou um disco e que em um ano já ganhou um Grammy. A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy. E o trabalho que a gente ganhou um Grammy acabou de ser roubado conceitualmente”, disse o produtor nas redes sociais.

O produtor questionou a ética do mercado musical e revelou que a marca chegou a entrar em contato com eles e não aceitaram o acordo por conta de cronograma, prazo e questões financeiras. O cantor Emicida não se pronunciou sobre o assunto.

