Guia Musical de Brasília lança 11ª edição nesta sexta (27/10)

A 11ª edição do Guia Musical de Brasília será lançada nesta sexta-feira (27/10), na Casa da Cultura Brasília, na Asa Norte (703 Norte). Em formato de livreto, a publicação reúne entrevistas com artistas e personalidades da música brasiliense. O evento de lançamento terá início às 19h e, a partir das 19h30, os participantes poderão acompanhar um show da cantora Márcia Tauil, que terá uma segunda sessão às 21h.

Nesta edição, a matéria especial de capa do Guia é uma entrevista com o jornalista e ex-ministro da Comunicação, Franklin Martins, autor da coleção Quem foi que inventou o Brasil?. Inclusive, durante o evento, Franklin lançará o Volume Zero do seu livro que aborda a relação entre música e política. O novo volume reúne cerca de 300 canções sobre temas como escravidão, política, resistência ao racismo e à opressão.

Em entrevista ao Correio, Franklin Martins destacou o papel do Guia Musical de Brasília em divulgar artistas e instituições culturais da capital. “É algo importante para ser revista e ao mesmo tempo traz à baila uma discussão de muitos assuntos. É uma revista que eu julgo muito importante”, avalia.

A edição também tem destaques como entrevistas com a cantora Célia Porto, o maestro Rênio Quintas, o Grupo Liga Tripa, o baixista Oswaldo Amorim, a cantora amadora Dulce Aquino e o CD do flautista Sérgio Morais. O Guia traz ainda dicas de locais onde a música acontece em Brasília.

A publicação é semestral e, segundo o idealizador do projeto, Joaquim Barroncas, a revista procura contribuir para a educação e formação de música de qualidade. “O Guia Musical Brasília tem se tornado uma referência para músicos, apreciadores e produtores. Isso é reconhecido, inclusive, por professores, profissionais e estudantes de música, que têm ajudado em seus estudos”, afirma.

Serviço

Guia Musical de Brasília

Lançamento da 11ª edição do guia. Nesta sexta-feira (27/10), a partir das 19h, na Casa da Cultura Brasília (SHCGN 703 Bloco H Casa 12). Show às 19h30 (1ª sessão) e às 21h (2ª sessão). Entrada: R$30 (primeiro lote) pelo WhatsApp 61 991989009. Classificação indicativa: Livre.



*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

