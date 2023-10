Denise Rocha choca ao fazer sexo por 14 horas: "Precisa abrir um curso"

Denise Rocha, que é advogada, modelo e empresária, chocou o público ao revelar através de suas redes sociais, que já ficou 14 horas fazendo sexo em um único dia.

A ex-participante de A Fazenda 6, que no passado ficou conhecida como ‘furacão da CPI’, deu detalhes sobre sua vida sexual durante momento de interação com os fãs no Instagram.

"Já fez quantas horas de sexo em um dia?", quis saber uma pessoa. "Umas 14hs", respondeu Denise. "Nas 14hs de sexo num dia, foi com uma pessoa só?", perguntou mais um internauta. "Foi sim! Vocês estão demais hoje", respondeu a musa, aos risos.

"Precisa abrir um curso"

A revelação de Denise Rocha acabou chocando os seguidores da modelo, que repercutiram sua declaração. Na caixinha de perguntas do Instagram Stories, ela recebeu diversos comentários.

"Ele aguentou essas 14 horas de sexo, meu Deus", "Esse cara precisa abrir um curso", "Ele tomou algum remédio?", "Eu não aguentava duas pedaladas e a corrente arrebentava. Imagina 14h", foram algumas das reações. "Estou me sentindo um ET, gente… kkk", disparou Denise Rocha.