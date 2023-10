Renaissance World Tour: Beyoncé anuncia exibição de filme no Brasil

Após grande expectativa, Beyoncé oficializou o lançamento mundial do filme da Renaissance World Tour, a mais recente turnê realizada pela cantora norte-americana, encerrado no início deste mês de outubro, na manhã desta quinta-feira (26/10).

Intitulado de Renaissance: A Film By Beyoncé, a produção audiovisual continua com a estreia marcada para o dia 1º de dezembro de 2023, e será disponibilizada para transmissão no Brasil, visto que, inicialmente estava exclusiva apenas para o território americano.

A venda oficial do ingressos para prestigiar o filme de Beyoncé serão iniciados a partir do dia 9 de novembro, mas os valores ainda não foram revelados. Além disto, a Queen B! promoverá duas sessões premières para o lançamento: em Los angeles, no dia 25, e em Londres, no dia 30 do mesmo mês.

A Renaissance World Tour, de Beyoncé, teve início em maio, com 56 shows distribuídos na Europa, depois na América do Norte, e posteriormente no território dos EUA, e Canadá. O encerramento aconteceu em Kansas City, no dia 1º de outubro. O Brasil, no entanto, ficou de fora da lista pela segunda turnê consecutiva.

