TST encerra inscrições de concurso com 310 vagas nesta sexta (27)

O período de inscrições do concurso público do Tribunal Superior do Trabalho (TST) será encerrado nesta sexta-feira (27/10). Os candidatos podem se inscrever por meio do site do Cebraspe, banca organizadora. As taxas variam entre R$ 85 e R$ 130, a depender do cargo escolhido.

O TST oferta 310 oportunidades para Brasília, destinadas aos cargos de analista e técnico judiciário, todas de nível superior. As vagas são distribuídas da seguinte forma:



31 para analista judiciário – área de apoio especializado – especialidade: medicina clínica médica;



11 para analista judiciário – área de apoio especializado – especialidade: engenharia mecânica;



268 para técnico judiciário – área de apoio especializado – especialidade: programação.

Os candidatos serão avaliados pelas etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.



Requisitos das carreiras

Analista judiciário - medicina clínica médica: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), residência médica em cínica médica ou título de especialista em clínica médica, e registro no órgão de classe.

Analista judiciário - engenharia mecânica: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em engenharia mecânica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

Técnico judiciário - programação: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na área de tecnologia da informação ou de qualquer outra graduação de nível superior com pós-graduação na área de tecnologia da informação, com carga horária mínima de 360 horas-aula, reconhecidos pelo MEC.

Provas

As provas objetivas valerão 60 pontos. As questões do exame serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta.

No exame discursivo, o candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, um texto dissertativo.



Ambas as etapas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de confirmação da autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas em Brasília. A aplicação das provas está marcada para 21 de janeiro de 2024.