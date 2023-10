Documentário Retratos Fantasmas chega à Netflix em novembro

Cotado para concorrer ao Oscar, o documentário Retratos Fantasmas integra o catálogo da plataforma Netflix a partir de 2 de novembro de 2023. Com produção da Cinemascópio e coprodução e distribuição da Vitrine Filmes, o longa tem direção de Kleber Mendonça Filho — que também fez Aquarius e Bacurau — e passou por festivais nacionais e internacionais, com boa avaliação da crítica.

Além de trazer uma importante reflexão sobre a sociedade, a produção é uma viagem no tempo, que retrata a relação do diretor com os cinemas de rua de Recife, capital de Pernambuco. É mostrada a importância e interferência desse espaço cultural para o desenvolvimento de Kleber Mendonça como cineasta, desde a época da juventude.





O filme passou 10 semanas em cartaz e contou com mais de 80 mil espectadores. Na Netflix, ele alcança mais de 190 países. “É muito bom saber que Retratos Fantasmas vai agora chegar a um novo público, e especialmente pessoas que não têm acesso à sala de cinema em suas cidades. Ficamos felizes também de poder apresentar o filme na Netflix numa nova master em HDR e Dolby Atmos, nos mais altos padrões de imagem e som em streaming”, afirma Kleber Mendonça em nota.