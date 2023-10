Taylor Swift: Reabrem as vendas dos shows da cantora no Brasil

Nesta quinta-feira (26/10), a Tickets for Fun reabriu as vendas dos shows da cantora Taylor Swift no Brasil. Praticamente todos os setores de ambas as cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, possuem ingressos tipo inteira disponíveis a partir de R$480 (+ taxa). Até então não há informações da origem dos ingressos disponibilizados.

Os shows serão realizados em novembro deste ano. Com 3 datas em cada estado: Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos; São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque.

Em junho deste ano, ocorreram as vendas dos ingressos, que esgotaram em 37 minutos. Após a alta demanda, datas extras foram anunciadas. Mas ainda assim, inúmeros fãs não conseguiram entrada para o show. E hoje se deu mais uma oportunidade para vivenciar a experiência que a cantora promete.

A turnê, “The Eras Tour”, é a maior da carreira da artista. Todo o seu repertório de mais de dez álbuns fará parte da setlist. A duração do show é de 3 horas e 13 minutos, com o total de 44 músicas.



Lei Taylor Swift

A velocidade com que os ingressos foram vendidos revoltou os fãs da artista, que se manifestaram nas redes sociais. Minutos após a plataforma de vendas anunciar o esgotamento dos shows, cambistas começaram a anunciar os ingressos em sites não oficiais a preços muito mais altos. Os “swifties”, como são intitulados os fãs da cantora, na época, fizeram uma denúncia ao Procon. O transtorno resultou em propostas de projetos de lei nominados “Lei Taylor Swift”.

A prática de venda ilegal de ingressos, conhecida como "cambismo", na legislação brasileira, é considerada crime somente no contexto de eventos esportivos, conforme a lei geral do esporte (lei 14.597/23), onde a venda de bilhetes desportivos a um preço superior ao constado no ingresso é punível com um a dois anos de prisão.



Contudo, no caso de shows e outros eventos, ainda não existe uma legislação específica. A falta de regulamentação que se evidenciou após a venda dos shows da artista norte-americana, moveu os parlamentares a propor projetos de lei que determinam o cambismo como crime em eventos de entretenimento.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra