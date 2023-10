Espetáculo Respeitável Público traz show com arte e magia circense

A magia do circo, da dança e da arte em um único espaço. O espetáculo Respeitável Público, idealizado pelo dançarino Roberto Schiavinato e pela diretora do Estúdio Aisha Dincer, Mônica Camila, se apresentam neste sábado (28/10), a partir das 19h, no Teatro Carmen Salles, na quadra 604 da Asa Norte.

O Estúdio, na companhia de alguns convidados, promete levar uma mistura para lá de especial para os visitantes. Unindo várias apresentações em um só espetáculo, os espectadores podem se preparar para um show com circenses, acrobatas, palhaços, contorcionistas e danças como Sexy Dance, Dança do Ventre, Hip Hop, K-Pop, Fusion Brasil e American Tribal Style.

Roberto Schiavinato, um dos organizadores do evento, fala como surgiu a ideia do espetáculo. "O tema surgiu de uma reflexão em meio às apresentações desse mesmo espetáculo no ano passado, sobre a importância de viver todos os dias com um sorriso no rosto. O circo remete a isso, a felicidade e gargalhadas”, ressalta.

Estar imerso dentro deste cenário, segundo Roberto, o fez reviver a infância novamente. Relembrar memórias esquecidas e, até mesmo, das vezes em que ia ao circo apreciar as riquezas e artes ali apresentadas.

Programação e Apoio

A programação promete ser leve, com três atos de oito a dez apresentações em cada, com algodão doce de graça na entrada e pipoca no final do espetáculo. O evento conta com o apoio da Moments Party Designer, em todo o cenário do evento. E com o apoio da Secretária da Mulher, que, com um projeto com a Subsecretária de Promoção das Mulheres do GDF, Renata d’Aguiar, convidaram mulheres em vulnerabilidade social, que não têm acesso à cultura, para assistir ao espetáculo

Serviço

O evento será realizado no Teatro Carmen Salles, na quadra 604 da Asa Norte, com ingressos no 3° lote no valor de 50 R$, as vendas estão sendo feitas pelo site www.aishadincer.com.br.