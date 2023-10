Bruna Biancardi está vivendo um momento mega especial em sua vida! A influenciadora deu à luz recentemente a Mavie, fruto do seu relacionamento com o jogador Neymar Jr e nesta quinta-feira(26/10), encantou fãs na web.

Através do Instagram, Bruna se derreteu por detalhes no rosto da pequena e compartilhou o registro com os fãs.

Nos stories, a recém-nascida aparece em seu colo, dormindo, usando um macacão rosa com as mãos no rosto, enquanto é admirada pela mamãe.

"Momento feliz", escreveu Bruna na legenda da publicação. O registro repercutiu no Twitter, rendendo chuva de elogios para a pequena. "Que bonequinha mais linda", comentou uma seguidora. "Uma princesa", disse outra.

O post Bruna Biancardi se derrete por detalhes no rosto de Mavie: "Feliz" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.