Anitta grava pagode com Menos é Mais, inspirada em hit de Bad Bunny

Anitta foi uma das participações especiais no DVD do grupo de pagode Menos é Mais, ao longo da madrugada desta quinta-feira (26). A gravação do projeto, intitulado Virado no Pagode, aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e reuniu outras presenças de peso.

Para a ocasião, a ‘Girl from Rio’ elegeu um look modesto, composto por uma saia curtinha e um cropped com recortes e diversos detalhes brilhantes. As filmagens, inclusive, tiveram início após às 4 horas da manhã, e tiveram o nascer do sol como pano de fundo, fazendo jus ao título do disco.

A colaboração entre Anitta e Menos é Mais se chama ‘Um Por Cento’, mas ainda não teve data de lançamento revelada. Curiosamente, a música será uma versão em português de pagode da música ‘UN X100TO’, do Grupo Frontera, em colaboração do cantor porto-riquenho Bad Bunny, e foi confirmado pela própria equipe da artista.

Ele vai tocar no Brasil, música da Anitta com o grupo Menos é Mais é uma versão português e pagode da música unx100to do Bad Bunny. pic.twitter.com/bbDn01dBgp — Primeira Mão Anitta (@pmaanitta) October 26, 2023

Após a participação especial, Anitta foi flagrada atendendo os fãs, na porta de uma van. Além dela, outros nomes como Luísa Sonza, Xand Avião e a dupla sertaneja Matheus e Kauan também serão uma das colaborações do DVD do Menos é Mais.

