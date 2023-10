Unaí pretende pacote de empréstimos e coloca estádio à disposição

Ausente na Segundinha, a Série B do Candangão, em 2023, o Unaí surpreendeu com um descenso sem resposta ocorrido em 2022. Entretanto, a formação de Minas Gerais já conta com planos para tentar uma volta à elite a partir de 2024, com a pretensão de jogar a divisão de acesso.

Com um calendário curto entre as divisões do estadual, uma prática vista neste ano foi o empréstimo em larga escala, com divisão salarial em relação a equipes da primeira categoria, seja com jogadores profissionais ou com nomes das categorias de base. : utilizaram desta forma de montagem.

“No ano de 2023 nós não tivemos o apoio que esperávamos do poder público, na cidade, mas foi um aprendizado. A gente quer, para 2024, fazer parcerias com alguns clubes aqui da cidade, tivemos conversas com alguns presidentes e, certamente, a gente virá bem forte com a maioria dos jogadores daqui de Brasília”, conta o presidente do clube, Elias Oliveira. Dias antes do conselho arbitral da competição deste ano, o alviverde declarou abandono por falta de patrocínio.

Entretanto, nesse meio tempo sem jogar, a cidade do Entorno teve uma reforma no Estádio Urbano Adjuto, apto a receber partidas de forma oficial. “Não tivemos o apoio para o futebol, mas sim para o estádio. Houve lá uma grande reforma, está muito bonito: foi todo reformado, inclusive o gramado, a iluminação, com cobertura, agora, para o público. Está à disposição da Federação (de Futebol do Distrito Federal) para qualquer time que queira usar”, disse o executivo.

Desde a última promoção, os mineiros foram figura frequente no mata-mata. Em todas as edições jogando como Paracatu, foi às quartas de final, de 2014 a 2018, incluindo duas semifinais em 2017 e 2019, parando para os futuros vices, Ceilândia e Brasiliense, respectivamente. De volta ao nome original, jogou apenas a segunda fase em 2021, em dois grupos de quatro times, antes de cair em 2022. Assim, a equipe tentará o bicampeonato no ascenso, com o único título histórico na prateleira datado de 2012.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

