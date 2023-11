Show

Brunna Gonçalves se transforma para curtir show do RBD no Rio de Janeiro Além das roupas, Brunna adotou acessórios coloridos, especialmente em tons de rosa, e destacou-se na maquiagem, homenageando a icônica personagem de Anahí na série que deu origem à banda, Mia Colucci, com um adesivo de estrela no meio da testa