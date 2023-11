Grávida, namorada de João Gomes vai passar por cirurgia de risco

O pequeno Jorge, aguardado com ansiedade por João Gomes e Ary Mirelle, está prestes a chegar ao mundo em circunstâncias delicadas. A iminência do parto foi antecipada devido à necessidade de um arriscado procedimento cirúrgico ao qual a influenciadora será submetida. Essa situação angustiante foi compartilhada pelo cantor através de suas redes sociais na última quarta-feira (8), onde expressou sua preocupação diante da condição da companheira.

A expectativa em torno do novo álbum de João teve de ser adiada, uma vez que sua prioridade máxima é o suporte à Ary durante o procedimento cirúrgico, marcado para hoje (9). O nascimento do primeiro filho do casal estava programado para daqui a duas semanas, porém a cirurgia pode acarretar um parto prematuro, devido à posição do bebê e ao baixo colo do útero de Ary.

Através de um vídeo compartilhado, o cantor explicou as razões por trás da cirurgia. Ele revelou que a condição do colo do útero de Ary, somada ao peso do bebê, cria o risco iminente do nascimento a qualquer momento. João expressou sua dedicação total ao suporte à companheira, afirmando que esse é o seu papel como pessoa e futuro pai.

Ary, namorada do artista, também se pronunciou nas redes sociais, detalhando a natureza de sua cirurgia de emergência. Explicou que a cerclagem, um procedimento que normalmente é realizado no início da gestação, terá de ser feita tardiamente, trazendo consigo um aumento de riscos, como a possibilidade de rompimento da bolsa. A situação é delicada e requer cuidados específicos devido ao adiamento do procedimento.

