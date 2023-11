Mulheres Apaixonadas: Após perdoar traição do namorado, personagem perde a virgindade ao som de Tribalistas

A novela Mulheres Apaixonadas, atualmente sendo reprisada pela TV Globo, se aproxima de sua reta final e, dessa forma, já começa a dar indícios dos possíveis desfechos dos personagens na história. É o caso, por exemplo, de Edwiges (Carolina Dieckmann) e Cláudio (Erik Marmo).

Na trama de Manoel Carlos, o casal passa por altos e baixos, mas terá um final feliz. Para isso acontecer, no entanto, Edwiges precisará perdoar uma traição do rapaz. Isso porque, ao longo da trama, Cláudio acabou tendo um caso com Gracinha (Carol Castro).

Após perdoar a traição do namorado, Edwiges e Cláudio finalmente terão um final feliz. No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, o casal vai se casar.

A cena mostrará Argemiro (Umberto Magnani) conduzindo Edwiges até Cláudio no altar. "Eu te entrego a minha vida, rapaz", dirá o veterano. "Agora é minha vida também", responderá o noivo.

A cerimônia acontecerá sem imprevistos, mas ficará nítido o olhar de desaprovação de Marta (Marly Bueno). Até mesmo Gracinha, que fez de tudo para separar o casal e, a essa altura espera um filho de Cláudio, chega a comparecer à igreja.

Edwiges e Cláudio fazem sexo pela primeira vez

Depois do casamento, Edwiges e Cláudio aparecem na lua de mel em Nova York. Finalmente casada, a jovem perde a virgindade e faz sexo pela primeira vez com o marido, da forma que sempre sonhou. A transa é embalada pelo som de Velha Infância, do grupo Tribalistas. Esta será a última cena do casal.

Confira a cena final de Edwiges e Cláudio em Mulheres Apaixonadas: