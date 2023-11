Junior Lima desabafa sobre crise de pânico e apoio da esposa

O cantor Junior Lima, ex-dupla Sandy e Junior, contou que recebeu apoio da esposa, Monica Benine, quando apresentou o quadro de crise de pânico. A declaração foi dada durante o podcast 'Quem pod, pod', nesta terça-feira (21/11).

"A gente tem uma relação muito real. A gente teve momentos muito difíceis, que acredito que muitos casais viveram, durante a pandemia. Foi uma fase pra gente bem complicada, mas também o resultado é sempre de muito amor. A gente vê o quanto se ama, o quanto a gente é um casal que se completa e tudo mais", começou ele.

‘Segurou a barra’

"Quando conheci a Monica, eu estava no auge do pânico. Ela segurou uma barra comigo, me ajudou muito", concluiu.

"Eles viveram um relacionamento de tanto tempo, tão longo. Quando eles começaram, eles eram pessoas completamente diferentes. Nós somos tantas versões de nós mesmos ao longo da vida. Então eu já vi várias versões do casal, e ai, acho que agora é uma nova", comentou ele.