Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (22/11)

Escolha a dedo

Data estelar: Sol ingressa em Sagitário

Assim como o poeta Gibran expressou, com verdade universal, que teus filhos não são teus filhos, mas filhos da Vida e que na melhor das hipóteses tu apenas podes ser o arco que, retesado, lança os filhos à existência, pois, também deves conhecer que teus pensamentos não são teus pensamentos, são a síntese do que nossa humanidade inteira pensa, e que tua mente, na melhor das hipóteses há de ser o arco que, retesado, lança tais ou quais pensamentos à expressão.

Tua responsabilidade recai sobre o tipo de pensamento que expressas, e não sobre tudo que pensas, porque nunca terás tempo suficiente para realizar tudo que pensas, tua mente, definitivamente, é muito mais ampla e abrangente do que o tempo que tens disponível para expressão. Escolhe a dedo os pensamentos que expressarás.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A mente é livre e viaja por onde lhe dá vontade, porque nem sempre está sujeita ao seu domínio consciente, parece pensar sozinha. Mas, essa é mesmo a questão, quem pensa os pensamentos? A resposta trará muito esclarecimento.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando sua alma seja tomada por sentimentos que não podem ser expressos de imediato, mas que ao mesmo tempo são muito difíceis de ocultar, o melhor a fazer é pedir licença e se retirar por alguns instantes.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O impulso de competir parece impossível de evitar, mas considerando que há curiosidade suficiente para experimentar alternativas, dessa vez seria interessante variar um pouco e colaborar, em vez de competir.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Às vezes, está tudo certo, tudo nos seus devidos lugares, mas a mente não para de enviar ideações estranhas, pressentimentos que são fantasias, como pesadelos que não significam nada. Deixe isso de lado sumariamente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faz uma enorme diferença quando você deixa de prestar atenção aos obstáculos que impedem seu progresso e se concentra exclusivamente em tudo que você pode fazer para alavancar esse progresso que você tanto busca.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seria ideal que tudo terminasse bem para todas as pessoas, mas os interesses em jogo são tão discordantes e o espírito de competição tão arraigado, que parece não haver nenhuma probabilidade de isso acontecer.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De início, vai parecer difícil, quase impossível você realizar o que deseja, mas se começar com passos pequenos, que não chamem a atenção, você verá que a dificuldade residia toda exclusivamente na maneira de pensar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem sempre os obstáculos representam desafios que você deve derrubar para seguir em frente, em muitos casos os obstáculos aparecem para lhe brindar com a oportunidade de reconsiderar seus passos e mudar a rota.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Neste momento seria impossível chutar o balde, porque as coisas andam mais complicadas do que o imaginado previamente. Melhor esperar que as coisas se definam melhor, ou reconhecer o custo de agir de imediato.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os desejos são urgentes, mas nunca trazem consigo a garantia da satisfação, e sem essa garantia você fica matutando o quanto seria necessário fazer e arriscar para obter resultados. Assim se descartam os desejos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os conselhos são todos muito interessantes e do jeito que as pessoas falam pareceriam fáceis de colocar em prática. Porém, você, que está na linha de frente da luta, sabe que nada é tão fácil quanto na teoria.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todo progresso decorre de muito empenho, mas também de uma pitada de sorte. A responsabilidade pelo empenho recai sobre suas costas, mas quem será o responsável pela pitada de sorte? Ninguém sabe, não adianta investigar.